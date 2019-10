Exhorta Cienfuegos más recursos en el próximo presupuesto para municipios

Por: Yaressi Ortega





Previniendo un panorama negativo para el siguiente año, Francisco Cienfuegos, diputado del PRI pidió a los diputados federales del Estado, solicitar mayores recursos para el presupuesto del próximo año enfocado a los fondos de apoyo a los municipios.

El diputado local señaló que el gobierno federal debería de apoyar a los municipios con más aportaciones en lugar de reducirlas, esto ya que son el primer contacto para atender las necesidades de los ciudadanos.

"Espero que el Congreso de la Unión pudiera retomar un curso diferente al que están ahorita proponiendo y que, no únicamente se restablezcan los fondos, tanto del Ramo 23 como de Fortaseg, sino que se les pueda otorgar más a los municipios, porque los programas de infraestructura y de impacto en seguridad pública son problema de que los municipios enfrentan día con día", expresó.

De mantenerse la propuesta actual dijo el priista, quien cuenta con experiencia como alcalde del municipio de Guadalupe, se estaría dando un retroceso para las atenciones que éstos brindan a los ciudadanos en diversas materias.

"El Gobierno de la República no va a tener la capacidad de poder operar las pequeñas grandes obras de impacto en cada uno de los rincones del País, no va a conocer más el Gobierno de la República que lo que haga cada uno de los municipios, el presupuesto se está centralizando, y en el centro del País no se conocen las necesidades reales de cada uno de los rincones a lo ancho y largo del País", comentó.