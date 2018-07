Exhiben a doctora del IMSS por dormir frente a pacientes

Noticias de hoy - 28/07/2018 08:35 a.m.

Redacción

Por:

Una doctora de la clínica 2 del IMSS de Saltillo fue exhibida en redes sociales tras haberse quedado dormida frente a varios derechohabientes.

El internauta que emitió la publicación justificó haber fotografiado a la médica afirmando que llevaba alrededor de 2 horas dormida sobre el escritorio, tiempo durante el cual, él y su familia esperaban ser atendidos.

No obstante, el usuario aseguró que tras darse cuenta que estaba siendo fotografiada, la doctora amenazó con no atender a su familiar si no eliminaba las imágenes de su dispositivo móvil.

Sin embargo, autoridades del IMSS dieron a conocer que la doctora es residente y actualmente realiza una especialidad; aclararon que en aquel momento la profesional de la salud se encontraba descansando tras una larga jornada de trabajo.

Finalmente, un aluvión de internautas saltó en defensa de la chica, argumentando que su descanso se justifica debido al sumo desgaste que supone ejercer en las ciencias de la salud.

(Con información de Zócalo)