Este evento no nos paraliza, no me paraliza: Juan Manuel Ramos

Por: Rosalinda Tovar





Juan Manuel Ramos, representante de la Asociación Redes Quinto Poder, detalló que ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia para que lleve a cabo las investigaciones en torno al caso del ´atentado´ que sufrió el pasado viernes.

Como se recordará, el activista fue víctima del incendio de una camioneta de su propiedad en un domicilio que tiene en el sur de la ciudad, relacionando el hecho con algunas llamadas sospechosas a su organización, luego de interponer una denuncia por el aumento salarial de María Teresa Martínez, suegra del gobernador.

"Este evento no nos paraliza, no me paraliza, hace que tomemos mayores precauciones pero vamos a redoblar el trabajo que hacemos; se tienen que tomar estas acciones porque las medidas y los estándares internacionales así lo determinan, ningún incidente se debe pasar por alto, ninguno, se presenta la denuncia hoy acá, y en la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión para que se determine", enunció.

"Yo quiero decirles que la mejor noticia que yo pudiera recibir es que esto fue un acto vandálico, no un acto contra una agresión relacionada con mi trabajo, porque la paz y la tranquilidad no tiene precio y no la queremos perder porque además no vamos a dejar de trabajar", continuó Ramos.

Por su parte, Liliana Flores Benavides, activista, exigió una respuesta del mandatario estatal ante el hecho, ya que es el vocero oficial.

"El gobernador tiene que emitir su opinión y al fiscal le exigimos una pronta investigación, vamos a pedir una reunión con el fiscal en el estado de este asunto", mencionó.