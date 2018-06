Están sin agua miles de habitantes de Ciénega de Flores

Vecinos se quejan de que el suministro fue cancelado desde el fin de semana pese a la ola de calor que atraviesa la Ciudad

Noticias de hoy - 06/06/2018 08:20 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Cientos de familias de la colonia Villas de Carrizalejo, del municipio de Ciénega de Flores, permanecen sin agua potable desde el pasado fin de semana.

"Aquí no ha salido nada de agua, vinieron y nomás dieron una cuarta parte porque ni la mitad llegó".

"Aquí hay niños chiquitos, por allá por donde yo vivo hay un niño lleno de granos", dijo la vecina, Alma Lucero Rodríguez.

Ayer martes fue uno de los días más calientes del año, sin embargo, habitantes de la avenida Ruiseñor y de los asentamientos privados no tenían agua para beber, bañarse ni lavar los trastes.

"Estábamos peleando que viniera la pipa porque desde antier no tenemos agua y la pipa no llega hasta donde vivimos y pues no tenemos agua ni para lavar los trastes, ni para bañarnos, ni para nada", afirmó María Alday.

En algunos casos, el agua se fue desde el sábado por la noche y es fecha que Agua y Drenaje de Monterrey no ha restablecido el servicio.

Algunos vecinos han ido a las oficinas que tiene la paraestatal en Ciénega de Flores a preguntar por el servicio, pero les han respondido que no se reconectará hasta que todos tengan contrato y medidor ya que supuestamente faltan muchos.

"Tengo tres años aquí y siempre es lo mismo, el servicio, tenemos que andar como las brujas: de una a tres cuatro de la mañana recogiendo, si hay poquita agua, tocando puertas para que todos los vecinos salgan a recoger el agua, dicen que porque se quemó la bomba, pero son mentiras siempre es lo mismo", afirmó otra habitante.

Quienes tienen su contrato en regla reclaman que pese a pagar puntuales se les corte el servicio incluso en días cuando hace más calor como los actuales.

Originalmente se informó que una falla en una bomba era el origen del problema, pero ahora se sacó el argumento de los contratos.