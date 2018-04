Estado desaira al Legislativo; no acude a espacio solemne

Rodolfo jr García Gonzalez

Por:

Resentido por la conformación de las Fiscalías Especializadas Autónomas, el Ejecutivo Estatal de Nuevo León desairó al Legislativo, al no acudir al espacio solemne para la develación de una placa con letras áureas dentro del pleno de sesiones.

Los legisladores locales abrieron un espacio solemne, durante la jornada de este jueves, para develar la placa con la que se hace a lución de que en este año se concretaron las reformas para dar independencia a la procuración de justicia.

Hecho que el gobierno estatal, encabezado de enero a la fecha de forma interina por Manuel González, trato de combatir.

El coordinador de los diputados del PRI, Marco González conformó que al acto solemne fueron invitados el gobierno estatal, y los representantes del Poder Judicial, y de las Fiscalía General, Anticorrupción y Electoral, así como del Magistrado en materia de Anticorrupción.

“Fueron invitados todos, si no quiso venir, no sé, pero no importa”, dijo en entrevista, minimizando la inasistencia del mandatario estatal interino o de algún representante.

Cabe precisar que la placa contiene la leyenda con letras áureas “2018 Año de la Autonomía en la Procuración de Justicia”.

Durante la develación de la placa se contó con la presencia del fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero; el fiscal de Delitos Electorales, Pablo de Hoyos Koloffon, el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza; y el titular del Poder Judicial Francisco Javier Mendoza Torres.