Estado asegura que no hay denuncia de extorsión en carreteras

Noticias de hoy - 27/08/2019 11:20 a.m.

Por: Rosalinda Tovar





Después de que circularan vídeos a través de redes sociales, donde automovilistas son víctimas de extorsión en diversas carreteras que colindan con la frontera estadounidense, autoridades estatales afirman que no hay reportes hasta el momento, añadiendo que en Nuevo León hay seguridad en estas vías.

Al término de la reunión de seguridad, Manuel González, secretario general de Gobierno aseguró que aún no hay una denuncia de delitos de este tipo y afirmó que las carreteras del estado mantienen vigilancia.

"Muy probablemente haya delincuencia en la carretera pero no están extorsionando a la gente todas las carreteras son seguras", expresó.

"No tengo ningún reporte; no tenemos más que un comentario de redes, no hay ningún grupo que está extorsionando a la gente que se dirige alguna parte de la frontera ni por la Carretera Laredo ni por la Carretera Reynosa", señaló.

Pese a ello, González insistió que los nuevoleoneses no deben temer en viajar al territorio estadounidense, ya que la coordinación entre Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, mantienen seguras las vías.

"Todas las carreteras son seguras, el dispositivo de coordinación de los tres estados ha ayudado a sobremanera en todo esto y si tienen interés en viajar a la frontera lo pueden hacer tranquilamente", concretó el funcionario.