Esperan juez dicte a AET emitir sanciones contra cobros ilegales de ruta 400

Por: Iram Hernández





A la polémica Ruta 400 se le asestará otro golpe después de que usara un amparo a su conveniencia para evitar la requisa del gobierno de Nuevo León, pero que mal emplearon para aumentar las tarifas.

Integrantes del colectivo Únete Pueblo informaron que Transportes Progreso de la ruta 400 tienen cuatro expedientes de juicio de amparo donde un juez señaló que el proceso continuaba, pero finalmente los juicios fueron perdidos por los transportistas y ahora el juicio está en la etapa de revisión de pruebas, lo que permitirá anexar alegatos para que se les sancione por subir de $12 a $17 pesos las tarifas.

Rocío Montalvo, explicó que el amparo que tenían era para los transbordos y los aprovecharon para usar una tarifa suburbana, cuando en realidad tiene una tarifa metropolitana, por lo que también durante una audiencia en el tribunal de justicia administrativa buscarán que el juez anexe pruebas y así la Agencia Estatal del Transporte, que ha sido laxa en el caso, pueda aplicar sanciones ante los daños a la economía de los usuarios.

Montalvo señaló que buscan mostrar a la información que no ha sido anexada al expediente incluye un estudio del Consejo del Transporte que arrojó que se acredita que el permiso de la ruta es por una tarifa metropolitana.

"Toda esta información obra en favor de la Agencia, y no se ha anexado y por encima de una ilegalidad que el amparo qué procedió. Traemos el permiso, el estudio de los 6 mil afectados diariamente desde el mes de marzo.

Más de 100 mil pesos diarios desde el mes de marzo ¿Quién va a resarcir el daño causado a los usuarios del transporte que en su mayoría son personas de clase trabajadora o estudiantes? Todo por el dolo de la empresa Progreso y la inacción de la Agencia que dicen que no van a actuar hasta que lo mande una autoridad superior", expresó la activista social.

Únete Pueblo tomó parte como representantes de los usuarios y del consejo del transporte junto con estudiantes esperan que se consideren estos argumentos en el recurso de revisión presentados por los transportistas.

Lo anterior para que no se les de el amparo y su protección, ya que este buscaba; no requisar, no decomisar, de manera arbitraria, pero nunca se amparaba para que pudieran aumentar la tarifa de $12 a $17 pesos en el ramal cuatro de dicha ruta.

Sin embargo, la autoridad nunca actuó contra este incremento al argumentar que estaba una suspensión que les prohibía actuar contra la ruta

"Una vez que esos juicios se perdieron por parte de los transportistas en esta etapa del recurso de revisión queremos presentar alegatos para convencer a los tres magistrados del tribunal colegiado, es el tercero (juzgado) para que le confirmen la decisión del juzgado y que ya los efectos de la suspensión deje de surtir porque ya lo perdieron el juicio", expresó Jorge Espinoza integrante de Únete Pueblo.

Ello al considerar que los usuarios viven un viacrucis debido al mal uso que la ruta 400 dio a dicha suspensión para cobrar una tarifa ilegal.

"(La sanción) eso le correspondería a la Agencia Estatal del Transporte, existen varias denuncias en contra de este cobro debidamente documentadas con el uso de la tarjeta feria con la app que te muestra los últimos tres estados de movimiento, todo eso está anexado en unas denuncias en la Agencia, sin embargo, la AET dice que no va a resolver hasta en tanto los transportistas pierdan sus juicios porque la suspensión sigue vigente y no tiene permiso de hacer eso", añadió Espinoza.