Esperan a regios descuentos de hasta 80% en compras en Laredo

Mall del Norte y The Outlet Shoppes At Laredo se han colocado como unos de los destinos favoritos de los regiomontanos y para la temporada alta de este fin de año se espera que no sea la excepción

Noticias de hoy - 31/10/2018 09:48 a.m.