Especulan sobre cocodrilos: alguien los abandonó en el Pesquería

El avistamiento de cocodrilos en el Río Pesquería despierta la sospecha de que alguien que ya no los pudo tener como mascotas los haya ido a depositar en esas aguas

Olivia Martínez

Por:

INFO7 - Y es que como estos animales silvestres no son especies nativas de Nuevo León, forzosamente los tuvieron que trasladar de otras regiones hacia la nuestra.



El director de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Edgardo Acosta Canales, dijo que lo más probable es que alguien que los tenía como mascotas los haya ido a dejar ahí porque crecieron mucho, porque ya no los pudieron mantener y conservar y porque seguramente su posesión o tenencia no es legal, es decir, no provienen de granjas autorizadas para dar paso a su manejo y comercialización.

"Alguien los tenía como mascotas y los liberaron", expresó.

La piel de cocodrilo es una de las más cotizadas en el mundo.

Su carne también se come y se comercializa.

Si atrapan a los cocodrilos, una posibilidad es canalizarlos al Parque La Pastora, donde estarían en cuarentena, mientras se decide su destino final: regresarlos a su hábitat en el centro o sur del país, o exhibirlos en este parque estatal con fines didácticos.