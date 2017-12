Escuela al CIEN libera más de 200 mdp para UANL

Iram Hernández

Por:

El Director General del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, anunció que a través del Programa Escuelas al CIEN la máxima casa de estudios recibirá para su ejecución recursos por más de 200 millones de pesos.

El funcionario federal explicó que en total la UANL tendrá para su ejecución $206´072,905.26 pesos a través del Programa Escuelas al CIEN, monto que estará listo en cuanto sean aprobados los proyectos.

"La Universidad Autónoma de Nuevo León y su rector, mi amigo Rogelio Garza no pueden cerrar de mejor manera este semestre, pues a través del Programa Escuelas al CIEN recibirán una importante suma de recursos, mismos que serán destinados al Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe, Preparatoria No. 12 de Cadereyta, Preparatoria No. 4 de Linares, Preparatoria No. 8 de Guadalupe, la Preparatoria Técnica Médica entre otros planteles pertenecientes a la máxima casa de estudios" detalló Gutiérrez de la Garza.

Agregó que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa estará cerrando a tambor batiente este 2017 y prueba de ello es la liberación de recursos para la UANL.

"Escuelas al CIEN avanza en el cumplimiento de las metas fijadas por el Presidente Enrique Peña Nieto en la rehabilitación de los planteles educativos tanto de educación básica, media superior y superior en el País" finalizó Héctor Gutiérrez.