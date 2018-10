"Escuche que tronó, corrí y pensé que ya estaba muerto": sobreviviente del derrumbe

En pocos segundos una construcción de tres niveles se derrumbó en el Fraccionamiento Espacio Cumbres, en Monterrey, sepultando a varios trabajadores

Por: Ernesto Ochoa



En pocos segundos una construcción de tres niveles se derrumbó en el Fraccionamiento Espacio Cumbres, en Monterrey, sepultando a varios trabajadores.

Paramédicos, rescatistas, bomberos, policías y militares se movilizaron al lugar del desastre.

Los primeros sobrevivientes relataron el terror bajo los escombros.

"Casi la mayoría de los trabajadores eran jóvenes, apenas yo pude librarla Dios es tan grande".

"Salí corriendo hacia afuera, pero me topé con la barda y ahí me refugié ya no más se vino una polvareda que no se vio nada y yo dije ´estoy muerto´, gracias a Dios, aquí estamos, la libré", dijo el sobreviviente.

Los rescatistas en espacios confinados se adentraron en busca de hallar vida bajo los escombros.

Por lo menos tres viviendas de la colonia Espacio Cumbres presentaron daños por lo que las familias fueron evacuadas.

Los residentes lamentaron la tragedia.

En la zona del colapso fallecieron 7 personas, 15 trabajadores resultaron heridos, de los cuales 13 salieron por sus propios medios y dos fueron rescatados de los escombros.

Con palas, picos y mazos militares y rescatistas buscaban remover las vigas.

La Fiscalía General de Justicia anticipó que habrá consecuencias penales.

Dos grúas fueron utilizadas para remover estructuras.

Los binomios caninos guiaron a los especialistas en espacios confinados.

Se recuperaron los 7 cuerpos al caer la noche.