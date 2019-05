Escasean carretones y caballos en La Alianza, zona luce despejada

Antes era común ver carretas movilizadas por caballos en La Alianza, en Monterrey, por los carretoneros que recolectan basura a domicilio a cambio de una cuota, pero como ahora ya no se permiten, la zona luce desierta

Noticias de hoy - 30/05/2019 09:58 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

No encontramos ningún carretón.

Los carretoneros decidieron esconder a los equinos y al vehículo por temor a nuevos decomisos.

En este punto, don Felipe decidió guardar su carretón y un caballo. Y aunque él asegura que la medida no aplica para él, pues no recolecta basura, sino tierra, prefirió no correr riesgos.

Su casa está en Monterrey, pero la mayor parte de sus recorridos los hace en el municipio vecino, Escobedo.

"A mí no me han dicho nada, yo voy para el lado de Escobedo, pero nunca me dicen nada... yo trabajo pura tierra", aclaró.

Y como el oficio de carretonero tal parece que pasará al olvido, don Felipe enfoca su esfuerzo a pastorear chivas y borregos para luego venderlos.

Una chivita cuesta cerca de mil 500 pesos, el cabrito unos mil pesos.

Cerca de ahí, hasta vacas hay.

En toda la zona de La Alianza, hay montañas de escombro y basura, que sin control alguno vecinos, carretoneros, empresas y camiones materialistas van y tiran ahí: un problema de insalubridad que ya tiene cerca de 30 años.

