Es abril “mes del autismo”; lo padecen 50 mil nuevoleoneses

Desde el 2007, la ONU decretó que todo abril sea el mes del autismo con la idea de que haya más información y detección temprana

Noticias de hoy - 11/04/2018 09:56 a.m.

David Torres

Por:

El 2 de abril, el mundo conmemoró el Día Mundial del Autismo, pero todo el mes está destinado a concientizarse e informarse sobre esta discapacidad que en el Estado afectaría a 50 mil personas ya que, según estudios, la sufre el 1 % de la población y Nuevo León tiene 5 millones de habitantes.

"Es importante decir que es una discapacidad, no es una enfermedad, y no se quita, no hay, hasta ahorita, cura, se puede mejorar muchísimo".

“Si hacemos una buena detección, un tamizaje apropiado y hacemos un diagnóstico antes de los tres años y una intervención temprana intensiva, con personas certificadas, podemos lograr que ese niño entre a una escuela regular", afirmó el presidente del organismo Autismo ABP, Guillermo Vela.

Al autismo se le destina todo el mes porque aún no existe la suficiente información sobre este padecimiento neurobiológico congénito que se caracteriza por aislamiento, actos repetitivos, hiperactividad, mirada perdida, entre otros.

"Cuando nacen lo normal es que los papás los vean perfectamente normal físicamente en su desarrollo, pero luego empiezan a notar unos cambios a partir, en la mayoría de los casos, a partir del año y medio".

“Ahí es donde la mayoría de los papás empieza a detectar que hay como una regresión y empiezan a perder las palabras que ya podían pronunciar, empiezan a perder la atención, no te miran a los ojos", detalló el experto.

En Nuevo León, 20 organizaciones como Autismo ABP, Arena, Hoga, Aprendde, Redes y Minpedia, entre otras, formaron el "Autism Global Panel" junto con las cuatro principales universidades y el IMSS.

El principal logro es que en hospitales públicos y privados ya se aplica un estudio a niños de 16 a 30 meses de edad pues si el autismo se detecta antes de los tres años, que es cuando desarrollan la comunicación y socialización, será más fácil atenderlos.

"Este panel es bien importante porque empezamos a buscar qué es lo que impacta más y decidimos trabajar sobre la detección de señales tempranas con el objetivo de recortar la edad de diagnóstico antes de los tres años".

“Es bien importante porque los bebés, entre los dos y los tres años general todas las conexiones de comunicación y muchas de las conexiones sociales a nivel cerebral", afirmó Vela.

El autismo toma niveles preocupantes ya que en los últimos 15 años, ha aumentado 600 % en el mundo mientras que en Nuevo León habría hasta 920 nuevos casos cada año ya que se registran 92 mil nacimientos de los cuales el 1 % lo padece.