Entran ladrones a viviendas de Santa Catarina mientras habitantes duermen

Los vecinos de colonias que están en el Cerro de las Mitras indican que en los últimos meses se han recrudecido los robos a vivienda y a peatones que en algunas ocasiones es a mano armada

INFO7Por: David TorresLosno tienen límites: así como roban piezas de nacimiento de una iglesia también atracan domicilios humildes mientras sus moradores

El pasado martes por la madrugada, los esposos, Juanita Hernández y Alfonso Pérez, dormían tranquilamente cuando un sujeto entró a su casa y se llevaron ropa, un reloj y otras pertenencias de valor.

"Teníamos con mecate, amarrado la puerta, ahí se metieron, no supimos, estaba amarrada la puerta y la desamarraron, no nos dimos cuenta, no nos pasó nada, nomás yo oí un ruido y dije: ´hay tanto ruido´, no me levanté", expresó Hernández.

El matrimonio habita en el Lote 4 de la calle Chimalpopoca, entre Ébano y Roble, de la colonia Cima de las Mitras, antes conocida como Paseo de las Minas, en Santa Catarina.

"Queremos vigilancia de noche apenas el Ejército que pueda hacer algo, es mejor el Ejército, puede hacer algo", abundó Pérez.

Pero no fueron las únicas víctimas: su vecino, que vive a un lado, en ese mismo momento sufrió robo en su domicilio.

Los rateros entraron y se llevaron una escalera y, el colmó, dos pollos que estaba criando en el techo de su casa.

"Aquí la cuestión es que el alcalde se reeligió y aquí el alcalde no cumple nada, el alcalde nomás hace su billete y vienen en las campañas, como siempre, te traen un kilo de frijol, un kilo de arroz, una cobija y ya".

"Aquí nos tienen como una zona marginada, los alcaldes, para ellos no existimos, ellos allá donde están los billetes", expreso, Efraín.

Esta colonia se ubica en el Cerro de las Mitras donde también es común que se desmantelen autos e incluso que haya robos con pistola y cuchillos en las cañadas que rodean el sector.

"En la otra cuadra, de aquel lado, robaron pilas de los carros y estéreos, la patrulla no sube", indicó Silvia.

Los vecinos se sienten abandonados por el municipio y Estado los cuales sólo los buscan en época de elecciones.