Enseñarán a abuelitas defensa personal y ¡hasta a usar el "face"¡

El alcalde anuncia que en las clases de defensa personal también se les instruirá cómo utilizar armas no letales como gases y chicharras eléctricas con las que podrían defenderse al momento de un asalto

David Torres

Por:

INFO7 - Las amas de casa que utilizan el "Centro Comunitario Los Ángeles" del municipio de San Nicolás no sólo recibirán las tradicionales clases de globloflexia, confitería o repujado sino de algo acorde a los nuevos tiempos.

Al reinaugurar el espacio que estaba en ruinas, el alcalde, Víctor Fuentes, anunció a los asistentes que darán clases de uso de redes sociales, defensa personal y utilización de armas no letales.

"Vamos a impartir las clases de redes sociales porque muchas abuelitas se acercan conmigo siempre cuando termina el evento dicen: ´oiga, alcalde, ¿y no habrá un lugar donde pueda aprender Facebook?´, ¿donde pueda ver las noticias de TV Azteca en el aparato (celular) porque de repente las quiero ver en la pantallita chiquita? Porque mis niños, mis nietos no me dejan por ver las caricaturas´, (los hijos que les deja las hijas), ¿a poco no? ¿verdad que sí se los dejan? Y ahí están ustedes queriendo ver acá, a Lety Benavides", afirmó el edil en su mensaje.

El alcalde afirmó que las señoras, quienes son el 80% de quienes usan los centros comunitarios, quieren aprender cómo defenderse en un asalto por lo que este viernes arrancarán las clases.

"Aquí todas ustedes van a tener clases de defensa personal, van a tener clases de manejos porque, a veces, ya ven que venden equipitos de gas y cosas así y, bueno, tiene su técnica utilizarlos y vamos a estar trabajando mucho con ustedes a través de los Centros Comunitarios para que también tengan la capacitación para el uso de armas no letales", afirmó.

Este centro comunitario en el que se invirtieron 500 mil pesos para reconstruirlo, se ubica en las calles Cuba y Brasil del octavo sector de "Los Ángeles" y junto a Villas de Casa Blanca.

La entrega del centro se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer.

"Si le llegara a suceder un asalto a nuestras mamitas, a nuestras abuelitas, quisiéramos cuando menos tuvieran algo básico de saber cómo defender, cómo saber responder, cómo saber, lamentablemente, hay que decirlo, interactuar con quien pretende arrebatarle lo suyo", afirmó.