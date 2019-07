Encadena a su hija que padece esquizofrenia

Luego de que circularan fotos en las que se observa a una menor encadenada, madre de familia indica que se vio orillada a ello debido a la agresividad que ésta presenta y en la cual nadie le da apoyo

Por: David Torres

Una madre de familia de la colonia Los Cometas, del municipio de Juárez, encadenó a su hija de 12 años debido a que no podía controlarla pues la menor está diagnosticada con esquizofrenia.

Sin embargo, ni así pudo con ella porque la noche de este miércoles, la niña de nombre, Alondra Jaqueline, rompió el sincho y las cadenas con las que la tenía sujeta y se escapó por lo que se encuentra en calidad de desaparecida.

Luego de que fueron difundidas dos fotografías donde la menor está encadenada y se reportara la desaparición, agentes ministeriales acudieron al domicilio y se llevaron al CODE a la mamá quien se identificó como Cinthya Coral Ramón.

"Sí estuvo encadenada, yo la encadené, porque no puedo con ella, ella sufre de esquizofrenia, me golpea a mí, golpea q mi mamá, ha atentado contra el niño, lo tumba de la cama.

"Ya pedí ayuda en todos lados y no me pueden ayudar y ya no sé qué hacer", afirmó antes de subir a la unidad de los ministeriales.

Ramón detalló que su hija ya estuvo en DIF Capullos y la "rebotaron" porque se peleó con otras niñas.

Además, señaló que el ni los policías de Juárez quieren ayudarla a controlarla porque es menor de edad.

También dijo que se le hicieron exámenes toxicológicos y salió positivo en algunas sustancias prohibidas.