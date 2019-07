Encadena a su hija, pero aún así se le escapa

INFO7

Por: David Torres

Cinthya Coral Ramón llegó al extremo de encadenar a la ventana de su casa a su hija de 12 años de edad debido a que no podía controlar su agresividad pues padece esquizofrenia.

"Es mi hija, sí, sí estuvo encadenada, yo la encadené porque no puedo con ella, ella sufre de esquizofrenia, me golpea a mí, golpea a mi mamá, ha atentado contra el niño, lo tumba de la cama", relató la mujer.

La vecina de la calle Pandora, de la colonia Los Cometas, del municipio de Juárez, reconoció que el miércoles tomó esa medida para evitar que Alondra Jaqueline los dañara y se saliera, pero ni así lo logró pues rompió la cadena y se escapó.

"Anoche se me safó, quemó el sincho con un encendedor que traía, no sé, yo creo que escondido y ya no supe na de ella, anoche se me salió y ya no supe nada de ella, y no sé dónde está, sí, sí me subieron, sí tomé esa medida porque ya no sé qué hacer", dijo Ramón.

La madre de familia indicó que ya ha buscado ayuda por todos lados, pero nadie la auxilia.

"Me he movido en el DIF, estuvo en el DIF Capullos, de ahí me la rebotaron porque se peleó con otra niña de ahí y que ahí no podía estar, le hicieron un antidoping y salió positivo a varias sustancias, entonces, ya no sé qué hacer, en ningún lado me la quieren, en las instituciones, en una casa hogar, en un internado, ya busqué en todos lados", afirmó.

Luego de que en redes sociales se difundieran dos fotos de la menor encadenada y se reportara la desaparición, agentes ministeriales acudieron al domicilio y luego llevaron a la mujer al CODE para formalizar el expediente.

"Me dicen que no, por la edad, porque tiene 12 años, los policías de hecho ven que ella se me va y no pueden gancharla, ni siquiera ni tocarla porque tiene 12 años", afirmó.

La mujer clamó por ayuda porque de continuar sin atención, también la vida de su niña corre riesgo.