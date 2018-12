En exámenes finales reportan errores en Universidad Ciudadana

Estudiantes de la Universidad Ciudadana reportan fallas y errores en los exámenes finales que se aplican de forma ex temporal este viernes y sábado, la semana pasada también se presentaron fallas

Por: Carlos Campos



Aunque en estos días ya deberían estar de vacaciones, los estudiantes de licenciatura de la Universidad Ciudadana están en días de exámenes, pero ese no es el problema, el problema es que la prueba no puede ser contestada por fallas y errores.

Este es mi examen de Personas y Familia, el examen final, es el día de hoy 21 de diciembre y nada más quiero que quede constancia de que en la pregunta uno, ni siquiera tengo la pregunta, en la 2 sí, pero luego en la 6 no tengo, en la 8 no tengo, en la 10 no, en la 14 no tengo, en la 15 hasta la 28 no tengo preguntas, no se qué contestar señala una de las afectadas en un vídeo.

En total son 6 exámenes que debieron presentar el fin de semana pasado, pero como hubo fallas con la plataforma, pospusieron la fecha para este viernes y sábado, la prueba está en línea pero con errores porque no aparecen las preguntan y los estudiantes no saben que contestar.

Desde temprana hora los afectados estuvieron marcando a la Rectoría pero no tuvieron ninguna respuesta, para este sábado seguramente correrán con la misma suerte, ya que creen que el personal ya está de vacaciones.

Los afectados aseguran que de continuar con los problemas acudirán a las instalaciones de la Rectoría a protestar.