Empresarios ofrecen subsidio para solucionar aumento al transporte

El Horizonte

Por: José Perales



Con la finalidad de encontrar una solución a la petición de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León de autorizar un aumento en las tarifas por parte del gobierno del estado, empresarios ofrecieron un subsidio.

César Cadena, director general de Grupo Energéticos (Energex) y presidente ejecutivo del Clúster Energético de NL, explicó que hace una semana hicieron una propuesta de que las compañías paguen $2 pesos por cada camión que los trabajadores toman para ir a sus centros de trabajo, lo que permitiría incrementar los precios.

El directivo precisó que esta alza aplicaría únicamente para el 80% de los pasajeros, que son los que los utilizan para ir a laborar, es decir que los estudiantes y algunos otros sectores no se verían impactados.

"Mis empleados no llegaron a trabajar, ahora si tenemos un problema, se detiene la actividad económica, ya nos dieron una calada con el retiro de rutas", explicó Cadena.

En los últimos 4 años el precio del diésel acumula una subida de 60% en sus precios.

"Se la propusimos a la Agencia Estatal del Transporte y a los transportistas, buscando destrabar, no tenemos más interés que ese, decirle a la Caintra y al industrial o ponemos de nuestra parte o los empleados no van a llegar a trabajar, a mi no me interesa si la razón la tiene el gobierno o los transportistas", añadió.