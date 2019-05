Emprende negocio de bollos para visitar a su novia en Francia

En búsqueda de hacer dinero para poder visitar a su novia que vive en Francia, Samuel inició un negocio que se hizo viral en redes sociales por su originalidad y delicioso sabor

INFO7

Por: Mónica Loza

En esta época de calor todos buscamos alguna manera de refrescarnos, y un joven de 18 años aprovechó las altas temperaturas para iniciar un pequeño negocio que hoy busca romper fronteras.

Con la esperanza de poder sustentar un viaje a París para poder visitar a su novia, Samuel decidió crear un negocio de bollos gourmet que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

"Cuando empecé a juntar dinero para el vuelo para ver a mi novia pues ya chequé precios y todo y pues sí estaba un poquito caro entonces me acordé que me dijo de los bollos y dije: "no pues voy a hacer mi publicación". Voy a decir el porque quiero hacer esto y pues a la gente que nos quiera apoyar y pues así ya quedó hice la publicación en la noche y me dormí , entonces ya en la mañana que desperté que veo que tenia muchos likes y bastantes comentarios". mencionó Samuel.

Fue a causa de esta publicación en la que explicaba el porqué de su negocio que muchos usuarios comenzaron a compartirla y rapidamente personas de todo el estado, el país y el mundo comenzaron a apoyarlo y comprar sus bollos gourmet.

Puede interesarte...

"Han venido personas de García, Juárez. Una persona vino desde Marin, Nuevo León, y se llevó sus 60 bollos. Nos pidieron unos familiares de unos amigos, no mira estamos en Dallas, pero la persona va a venir entonces quisiéramos que nos manden 50, 80 bollos en una hielera y pues vamos a mandar a Estados Unidos", contó.

Lo que inició como una idea para un viaje hoy se a convertido en una pequeña microempresa en la que participa su familia.

Desde fresa con crema, yogurt, pay de limón, crema de avellanas y más, son los sabores de helado que esperan para degustar su paladar en esta época de calor.