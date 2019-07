Empadronarán a Lupita para que reciba pensión federal

La mujer adulto mayor que pidió apoyo a través de INFO7 será atendida por personal de la Secretaría de Bienestar para que reciba su apoyo

INFO7

Por: David Torres

Luego de que INFO7 dio a conocer su caso, la delegación de la Secretaría de Bienestar revisó el caso de doña Lupita y detectaron que no siquiera está inscrita en el programa de "68 y Más" por lo que sospechan que la tarjeta que le robaron era del programa estatal que ya desapareció.

"Quiero que se arregle lo de la tarjeta para lo que me den, se lo abono al viejo", afirmó la mujer.

Las súplicas de esta mujer de 81 años fueron escuchadas y no sólo se le registrará a ella sino posiblemente también a su hija con quien vive y tiene una discapacidad.

Tras publicarse su caso, a Lupita le cayeron poquitos apoyos para abonar la renta aunque aún no completa los 4 mil 500 que adeuda.

"Le pido con todo mi corazón que cuando ella vaya y busque en su bolsa tenga más dinerito, que Diosito la bendiga, porque esta es una recompensa, haga de cuenta que me dio millones para mi y sobre todo sin conocer a la persona, que Dios la bendiga", dijo agradecida.

Puede interesarte...

Y es que Lupita siempre ha suscitado solidaridad incluso de policías de Monterrey.

"A veces hasta la policía me ha visto ahí sentada: ´güela, ¿qué está haciendo ahí? ´Ay, hijito, tengo la presión muy alta y camino y me siento que me caigo. ´No, súbase, me suben en la patrulla y van y les dicen ´por favor, atiéndanme a güelita porque trae presión alta´ y luego hasta de pilón dicen ´venga´, le digo, ´¿pa´qué, joven? ´tenga esos cien pesitos´", relató la mujer.

Lupita vive en Jesús M. Garza, 1423 A, entre Antonio Coello y Álvaro Obregón, de la colonia Industrial.

Nota relacionada:

Le roban tarjeta y pierde su apoyo de 68 y Más