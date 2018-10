Emite CEDH recomendaciones a la Secretaría de Educación

Por: Gerardo Burgoa



Debido a que las autoridades de la Secretaría de Educación faltaron a su deber de supervisar los planteles educativos y esto provocó muertes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió seis recomendaciones, porque en los casos investigados quedaron en evidencia la falta de medidas eficaces, para disminuir el riesgo a los estudiantes, lo que implica un trato negligente por parte de la secretaría.

Las seis situaciones violentas ocurrieron desde el mes de marzo del 2017 a marzo del 2018, incluyen los casos en planteles privados y particulares; donde salieron a relucir agresiones entre alumnos y a maestros con arma de fuego y blanca.

La Ombudsman mencionó que cinco de los casos ocurrieron dentro de los horarios de clases y el sexto a la hora de salida, en el exterior del plantel. Se acreditó el ingreso de armas de fuego y punzo cortantes, sin que las autoridades se percataran y estos hechos cobraron la vida de cuatro personas y seis resultaron heridas.

"Hemos visto todos estos casos y es una manera de poder coadyuvar a que no haya violencia. No por que haya operativos mochila ya no van a haber situaciones de violencia, estas tienen que atenderse desde casa, primeramente cómo está la situación con las y con los niños", mencionó Sofía Velasco, la presidenta estatal.

La CEDH determinó que en cada plantel donde se presentaron violaciones a los derechos humanos, implementen programas de prevención del acoso y violencia escolar, además existan brigadas escolares.

"Por eso no estamos recomendando en particular que se haga un tipo de operativo, si no lo que la comunidad escolar, lo que la comunidad de profesores determine a fin que tomen medidas preventivas, para erradicar el acoso y la violencia que pueda haber al interior de los planteles, indicó Sofía Velasco.

Otra de las recomendaciones fue que se inicien los procedimientos de investigación para deslindar responsabilidades administrativas del personal del servicio publico involucrado en los hechos señalados.