Eligen a integrantes de la Comisión de Transparencia

Por: Iram Hernández



Con una votación por mayoría los diputados del Congreso local aprobaron designar a los nuevos integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (CTAI).

El órgano de transparencia quedará integrado por Francisco Reynaldo Guajardo, María Teresa Treviño Fernández y María de los Ángeles Guzmán García, ello luego de más de un año de que estuviera inoperante por falta de comisionados.

Mediante este nombramiento, la presente Legislatura designó los tres puestos vacantes ello al atender a las disposiciones legales que marcan el que se designaran en términos de paridad.

Es de señalar que la propuesta con los nombres de los nuevos comisionados de la CTAI fue hecha al Pleno por el coordinador de la fracción del PRI, Francisco Cienfuegos, esto tras la aprobación de un dictamen de la Comisión de Gobernación que contenía la lista de 37 aspirantes, pues 3 de los 40 inscritos, se desistieron.

En medio del debate del dictamen en el Pleno y en la Comisión de Gobernación, donde la presidenta de la comisión Claudia Tapia, de Morena, no estuvo presente, los legisladores Mariela Saldívar y Horacio Tijerina, de la bancada de Movimiento Ciudadano, se manifestaron en contra de que se mantuviera a aspirantes que eran o habían sido empleados de la CTAI o de alguna dependencia estatal o municipal y no cumplían con el requisito de no haberse desempeñado en un cargo de ese tipo en los últimos dos años.

Finalmente dichas propuestas quedaron aprobadas por 38 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Dentro del dictamen aprobado se estableció también que, aplicando en su beneficio las reformas a la Ley de Transparencia, el comisionado Bernardo Sierra tendría un periodo de siete años y no de cinco.

Durante la sesión también se aprobó como contralor interno del congreso local a Dagoberto Guajardo Lozano.