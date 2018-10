El predicamento de viajar en Ecovía

Toda una hazaña resulta para los pasajeros de Ecovía utilizar ese sistema de transporte colectivo. Camiones saturados y en mal estado, empujones y sobrecupo es lo que se padece diariamente

Noticias de hoy - 26/10/2018 10:30 a.m.

INFO7Por: David TorresEn la estación Valle Soleado de la, cada mañana, los guardias forman dosde hasta 100 pasajeros: una es para quien quiere ir sentado y la otra para los que irán de pie.

En realidad, el ejercicio a veces resulta inútil porque la mayoría de los pasajeros no sólo va de pie y apretados sino que a veces ni siquiera alcanzan a subir porque el sistema está rebasado.

"Te das cuenta que los camionsitos no valen la pena, están súper chiquitos, es demasiada la gente, pasan muy espaciados, creo que hoy están pasando más seguido porque están ustedes aquí, pero en realidad he esperado hasta 15 minutos para poder tomar un camión", afirmó la pasajera, Lupita García.

INFO7 realizó un recorrido por este transporte colectivo con lo que se constató que los 80 camiones son insuficientes.

A las 7:15 de la mañana abordamos la unidad en Valle Soleado; en cuestión de segundos se llenó.

En Valle Fértil, Calle Nueva y Alfonso Reyes ya nadie pudo subir.

"Ha habido momentos en que no te puedas subir porque está muy lleno, sí hay veces que sí se batalla bastante", dijo un pasajero.

En el trayecto se observó que después de la estación Churubusco, el operador se salió de los carriles confinados pese a que eso está prohibido.

"Las máquinas donde recargas el saldo no sirven, se tragan tu dinero, y después vas y le dices al guardia y sus solución es: ´no, no te puedo dejar pasar porque tu tarjeta marca que no tienes saldo'", indicó García.

Thelma Rivera, quien se dirigía al Hospital Universitario, llevaba un brazo fracturado y no se podía sostener hasta que un estudiante le dio el asiento.

Al igual que el Metro y los camiones urbanos, la Ecovía también está colapsada porque el Estado no la ha adecuado a la creciente demanda de transporte.