Ejército debe permanecer en Nuevo León: Mendoza

Iram Hernández

Por:

En entrevista tras encabezar una reunión con integrantes del sindicato del IMSS, el Priísta indicó que ante la balacera en San Pedro y la movilización policíaca para frustrar un secuestro, enfatizó que uno de sus principales compromisos es dar solución a la inseguridad.

"Cuando uno agarra ese compromiso es porque siente la necesidad, está lo que ha pasado en los últimos días que no está resuelto el problema de inseguridad.

"Si no ponemos un hasta aquí y no lo cuidamos se puede agravar, ya lo vivimos hace algunos años, una crisis tremenda tuvimos que llamar al ejército para que junto con el gobierno cuidara algunos aspectos, la gente dice que el ejército ya vino, ya cumplió, ya que se vaya. Definitivamente el problema no está resuelto necesitamos y esa es mi opinión, que el ejército siga apoyando a la autoridad local, al gobierno para resolver el problema ayer lo vimos".

"Tenemos que resolver el problema de inseguridad porque si lo resolvemos en la entidad, te resuelve otros problemas. Si volvemos a estar en paz como estábamos hace algunos años, entonces podemos convocar a inversiones en el estado, si hay inversiones en el estado vamos a tener empleos y si habrá salarios, y si hay salarios hay dinero en la bolsa de la gente y así van a vivir mejor", agregó Mendoza.