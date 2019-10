Ejecutores detenidos en Escobedo fueron contratados en Sinaloa

Por: Alberto Vásquez





Los cuatro pistoleros que fueron detenidos en el municipio de Escobedo Nuevo León después de asesinar a dos personas, fueron contratados en el estado de Sinaloa, específicamente para venir a Nuevo León a ejecutar a estas dos personas es la colonia Puerta del Norte según lo informó el vicefiscal de ministerios públicos Luis Orozco.

El funcionario informó que los ejecutores llegaron a Nuevo León para cometer el doble homicidio, contradiciendo la versión del Gobierno Nuevo León, sobre que los ejecutores tenían su residencia en nuestro estado desde hace tiempo.

"Sabemos que las personas que participaron en este evento, venían con el exclusivo fin o único fin de privar de la vida a estas personas, no venían con otro objetivo, no eran domiciliados en el estado de Nuevo León, no vivían en el estado de Nuevo León, aparentemente el único objetivo y seguramente bajo contrato de pago, era el privar de la vida a estas dos personas y pensamos por supuesto que sea el móvil vinculado con problemas de narcotráfico" explico el vicefiscal.

Señaló que uno de los ejecutados era transportista y el otro tenía al parecer negocio de venta de alimentos y legumbres.

Cómo se informó en su oportunidad, el pasado fin de semana fueron ejecutadas dos personas en la colonia Puerta del Norte en Escobedo Nuevo León, lo que provocó toda una movilización policíaca que terminó con la detención de los cuatro sinaloenses que cometieron el crimen y a quienes se les decomisaron las armas.