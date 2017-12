Dura plantón afuera de oficina de gobernador más de un día

Activistas y vecinos del municipio de Juárez se manifestaron en Palacio de Gobierno debido a que no se han resuelto problemas de contaminación y transporte público

David Torres

Por:

INFO7 - Más de 24 horas duró un plantón en los pasillos exteriores del segundo piso del Palacio de Gobierno.

Desde el miércoles a las 11:00 de la mañana hasta la tarde de este jueves, vecinos del municipio de Juárez y activistas de Únete Pueblo, se plantaron en ese sitio bajo exigencias de que mejore el servicio de la ruta Metrobús 420 y se integre a tres ciudadanos al Consejo Estatal del Transporte.

"Nosotros vamos a permanecer aquí y vamos a estar haciendo el llamado a que todo aquel usuario del transporte que se sienta afectado pues que venga y haga presencia en este plantón permanente que tenemos afuera de la oficina del gobernador", expresó la vocera de ese organismo, Rocío Montalvo Adame.

También pedían que se cumpla la promesa de retirar las pedreras que agudizan la contaminación y, sobre todo, que renunciara el Director del Transporte, Jorge Longoria, el cual los maltrató el martes a mediodía cuando fueron a buscarlo por indicación del Subdirector del Metrobús, Jorge Rivas, quien les dijo que el funcionario los atendería para tratar el problema de la ruta 420.

"Nos dijo: ´señor, si no le gusta váyase caminando, no lo use´, qué insensibilidad del Director de la Agencia Estatal del Transporte, yo creo que si no puede con el cargo, que renuncie", expresó Fernando Salomón.

"El 420 tarda como una hora y media para llegar ahí en lo que es la estación de la Expo, que es el 420, yo incluso llegué a las 7: 30 y estaba una señora desde las 6:00 de la tarde y todavía no llegaba ningún camión, tuvimos que juntarnos varias gentes para pagar un eco", afirmó Rosalva Cruz.