Duermen en la calle con temperaturas congelantes

Pepenadores e indigentes se resisten a ir a albergues por estar acostumbrados a la vía pública; con dos grados bajo cero, se quedan en las banquetas de la colonia Industrial

David Torres

Por:

Las banquetas y jardineras que todas las noches les sirven de camas amanecieron cubiertas de hielo, pero ni así sus fieles inquilinos las abandonaron para ir a los albergues.

Son los pepenadores e indigentes que suelen reunirse en Luis Mora y Guerrero quienes las noches de martes y miércoles se quedaron a dormir en la calle pese a las temperaturas congelantes

"Parece que estoy en el refri, parece que estamos en el refrigerador, pero me quedó en la banqueta porque no tengo casa", afirmó Felipe Hernández.

La mayoría llegó de otro estado en busca de oportunidades, pero al no encontrarla tomaron la calle como su hogar permanente, como es el caso de Hernández.

"Soy de San Luis, de Ciudad Valles, tengo aquí dos años y vine a buscar chamba, pero me robaron todos mis documentos", expresó.

"No me gustan los albergues, nunca he ido, no me gusta, me gusta más andar en la calle", afirmó.

Este miércoles, cuando el termómetro aún marcaba cero grados, Hernández y otros pepenadores prendieron lumbre para calentarse: quemaron la mercancía que acababan de recolectar para mitigar el congelante frío.

"Ando buscando cartón, pepenando cartón", dijo otra mujer.

"¿Con el frío salió a trabajar? Salí porque tenemos necesidad. ¿Hay que trabajar? Hay que trabajar. ¿De qué colonia es usted? De aquí, de la Industrial. ¿Con quién vive? Con una tía. ¿De dónde es usted? De Linares, Nuevo León. ¿Pero sí tiene casa donde quedarse? Un cuartito", afirmó.

Muy cerca de este cruce hay un comedor comunitario que sólo usan para eso, para comer, ya que difícilmente se quedan a dormir porque su vida ya la hicieron en la vía pública.