Doctora que pedía auxilio ya bajó 50 kilos

La doctora Bertha Alicia Cerda, quien pesaba 180 kilos y pedía ayuda, ya logró bajar de peso y ahora hasta camina con ayuda de un andador

Noticias de hoy - 04/06/2018 09:38 a.m.

Olivia Martínez

Por:

INFO7 - Hace dos meses, Info7 difundió el caso de Bertha Alicia Cerda, la doctora que pesaba 180 kilos y quien por su obesidad mórbida estaba condenada a pasar los días en un colchón en el piso.

Pero en la casa hogar que la rescataron, Alabastros de Amor, esta mujer de 61 años ya es otra: hasta camina, apoyada en un andador.

Ha bajado 50 kilos. Pesaba 180 kilos y ahora pesa 130.

"Ya me baño sola, ya no uso pañal, me levanto sola, lo logré con la alimentación de la casa hogar.. nada de dulces", comentó.

Su transformación es evidente.

La casa hogar en la colonia Agua Fría, en Apodaca, le sigue extendiendo sus brazos.

"Ha sido pura perseverancia y enseñarla: sus horarios de alimentación, disciplina y hábitos, mucha disciplina y sus tres comidas, colaciones", explicó la directora de la Casa Hogar, Esthela Monsiváis.

La casa hogar es altruista. Si usted quiere donarles alimentos, medicinas, ropa o muebles, sólo marque el teléfono 811 031 48 77.

La doctora prometió que para la próxima visita estará irreconocible: va por otros 40 kilos.