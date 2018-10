Discuten en Udem situación del transporte público de NL

Por: Miriam Abrego



Luisa Peresbarbosa, directora de Movac, Alvaro Rodríguez, asesor en transporte de Bogotá y Jorge Longoria, director de la AET, encabezaron la noche del martes un diálogo sobre la movilidad urbana, en el que contrataron diversas postura sobre las condiciones que actualmente enfrenta el transporte público en el estado.

Mientras Longoria defendió los avances que dice ha tenido el transporte en la ciudad que afirmó lo han convertido en el mejor del país, acto que fue refutado por estudiantes de la UDEM que dijeron ser usuarios del transporte, la directora de Movac hizo ver algunas circunstancia que poco o nada abonan a la movilidad de las personas en transporte público.

Peresbarbosa señaló que parte de la problemática es el largo período de traslado de los usuarios enfrentan para trasladarse; la falta de definición de paradas y su instalación sin iluminación y sin protección de lluvias, así como la falta de un sistema oficial de las rutas del transporte, circulación y horarios.

“Existen demasiadas áreas de oportunidad, la más alarmante son los tiempos de traslado. El promedio de 2017 que da Cómo vamos, Nuevo León es de 1 hora con 50 minutos. Después tenemos la saturación de los horarios, no hay paradas y muchas no tienen iluminación. Otro gran problema es que no existe un sistema oficial de información de las rutas” señaló la activista.

En la charla, tanto ella como el experto profesor de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de los Andes en Colombia hicieron ver la necesidad de invertir mayores recursos a manera de subsidio al transporte urbano, sin embargo Longoria negó que esta sea una posibilidad.

Respecto a la propuesta de un diputado local de crear una tarjeta única que por 360 pesos permita traslado en el transporte público el director de la AET, señaló que se está analizando una tarjeta multimodal, pero por el momento los sistemas de transporte no están totalmente compatibles y no se tiene un estimado de a cuánto ascendería el costo y la período que comprendería.