Diputados retomarán iniciativa contra malos desarrolladores

Iram Hernández - Diputados del Congreso local pidieron que haya una solución integral al señalar que las muertes por un derrumbe en el sector Cumbres es reflejo de la "pésima calidad" de desarrollo urbano que se tiene.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, señaló que retomará una iniciativa para que a los desarrolladores que hayan tenido estas fallas ya no se les otorguen más permisos ante los incumplimientos detectados.

"A esas personas se les debe de retirar el permiso o hasta que cumplan puedan empezar a levantar otro desarrollo. La voy a retomar, yo la había presentado en la legislatura anterior la voy a estar presentando yo creo que el lunes a más tardar.

"No es posible que las autoridades municipales se avienten la pelotita y digan, yo no lo autoricé, fue la administración anterior y así se van, ¿y cuándo los vas a detener? Ellos siguen construyendo en otros espacios pero no les importa, ya cobró vidas si no ponemos un alto a lo que está sucediendo con diversas construcciones no va haber para más".

Destacó que además de las autoridades debe de sancionarse a los desarrolladores, en la iniciativa se les muta hasta con mínimo 5 mil salarios mínimos, hasta 10 veces más del costo de la construcción que estaba real, no es posible que se pongan a construir, cobren vidas y no dan la cara, también a las autoridades que no detuvieron la obra", apuntó la legisladora.