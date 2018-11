Diputados rechazan fallos de tribunales por coaliciones

Por: Iram Hernández



Al respecto el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que la alianza entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México sería sólo un movimiento del PRI para dilatar la elección hasta el 30 de diciembre, además de considerar sólo una alianza de facto al argumentar que la Sala Regional estableció que comprenderán los mismos candidatos y partidos.

"Para mantener la alcaldía de Monterrey es evitando que la gente salga a votar y bueno, ya lo dictaminó la Sala Regional del Trife tiene que ser los mismos partidos, lo que estamos viendo que es que es una de las opciones del PRI para mover la elección al 30 de diciembre y que ahora esté más difícil que la gente salga a votar y sea mas difícil para el PAN que ahora está en las preferencias.

"Recuerda que la Sala Superior dio dos meses que se cumplen el 30 de diciembre por lo cual hoy yo empiezo a ver una alianza del PRI con diferentes partidos para buscar dilatar más el proceso y que la gente no salga a votar.

"No es factible (la coalición), la sala regional dijo que no es factible cambiar de candidatura y de alianzas, el PRI fue sólo por Monterrey y así tendrá que ir solo y ve que sólo no le va alcanzar, y al final será una alianza de facto".

Asimismo agregó: "El llamado es a la comunidad para que no le dé el proceso al PRI y que salgan a votar y no siga la pésima administración del PRI en la ciudad", declaró el panista.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, destacó que se está respondiendo un proceso fallido, y por el contrario no se debe de tomar como una nueva elección, al argumentar que el fallo de la Sala Regional ya está definido.

"Se sigue viendo muy mal, creo que fue acertada la decisión de la Sala Regional porque estamos hablando de un reposición de un proceso electoral, la decisión que tomó el Tribunal Estatal Electoral no sólo fue destinada, sino que buscaba una nueva elección. Ahora se da porque hubo un proceso que fue viciado de tantas irregularidades que no se pudo hacer realmente cual fue el resultado real entonces hay que reponer ese proceso electoral, hay que reponer el proceso del primero de julio en Monterrey.

"Esto no se trata de una nueva elección, es una reposición de un proceso judicial decretado por una autoridad dentro de un juicio de amparo, podríamos tomarlo como ejemplo pues, la Sala Regional", enfatizó.

En entrevista a por separado respecto al tema electoral el líder de la fracción del PRI, Francisco Cienfuegos, comentó que el asunto de las elecciones es ajeno al Congreso y que lo dictaminado por las autoridades electorales son respetables, aunque enfatizó que como sea y cuando sea Adrián de la Garza ganará la elección y será la gente quien elija al próximo alcalde de Monterrey

A pregunta expresa declaró que el tema de las coaliciones es asunto de los partidos y que no tienen ingerencia como Congreso, además de que lo que residan y aprueben en el paquete fiscal no tendrá que ver con las elecciones, que el análisis y la aprobación "no lo harán con el estómago", y que si la gente da voto de castigo por lo que se apruebe será decisión de los ciudadanos.