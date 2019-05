Diputados rechazan cuenta pública del gobierno estatal

Por: Maleny Quezada





Por contar con montos no solventados superiores a $7,000 millones de pesos, diputados locales rechazaron la cuenta pública del gobierno estatal correspondiente al 2016.

La cuenta que corresponde al primer año del gobierno de Jaime Rodríguez cuenta con 184 observaciones de la Auditoría Superior y montos no solventados por $7,808 millones de pesos.

"El hecho de que esta cuenta presenta dos interposiciones de denuncias penales, es por ello que después del análisis y estudio y buscando el cuidado de la hacienda pública determinamos dentro de la comisión el rechazo de la cuenta pública del 2016", expusó el presidente de la Comisión, Luis Armando Torres.

Según se explicó, de las observaciones, 29 son sujetas de recuperación por $466,630,000 pesos.

"El mensaje de este dictamen es claro, rechazamos la cuenta porque no es aceptable tantas irregularidades, no es aceptable tanta negligencia, no es aceptable el pobre deseñmpeño, no es aceptable que los desfalcos queden impunes y no es aceptable que los culpables no tengan castigo", manifestó la diputada Mariela Saldívar.