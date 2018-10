Diputados continúan a la espera de resolución de Ciénega de Flores

El Horizonte

Por: Maleny Quezada



El Congreso del Estado se declaró en sesión permanente a la espera de la resolución final sobre la elección en el municipio de Ciénega de Flores, misma que fue anulada por el Tribunal Estatal Electoral, fallo ratificado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Diputados afirmaron que ya han recibido propuestas para integrar el Consejo Municipal que quedará al frente del municipio, sin embargo, estarán al tanto del dictamen de los magistrados.

"Estamos analizando algunos de ellos, me gustaría no adelantar nada hasta que no se lleve a cabo la decisión final, la idea es que sea por consenso, por unanimidad de los ocho grupos legislativos y trabajar en conjunto para el estado de derecho que debe prevalecer en Ciénega de Flores", señaló el coordinador de la bancada priísta Francisco Cienfuegos.

Dicho consejo será integrado por ciudadanos y bajo el principio apartidista y transparente, según dijo el coordinador de la fracción legislativa de Morena, Ramiro González.

"Es un consejo para no dejar sin gobernabilidad el municipio, ese consejo tiene que ser transparente y con personas bien vistas en el municipio (...) Hay ciudadanos reconocidos en el municipio, que quieren el municipio y cuando vengan las propuestas va a ser muy transparente", afirmó.

En tanto, el coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente, ratificó que entraron en sesión permanente para cumplir con los tiempos, según el dictamen del TEPJF.

"Es un tema que está en tiempo aquí en el Congreso, hemos recibido propuestas de algunos ciudadanos, que ahorita no tengo los nombres porque no nos hemos metido al tema, pero ya el Pleno del Congreso se queda en permanente para en caso de recibir esa notificación de la Sala Superior tengamos que legislar y nombrar a un Consejo Municipal", puntualizó.