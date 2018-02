Dinero y desinformación entre detractores: Mauricio Fernández

Iram Hernández

Al respecto el alcalde de San Pedro, defendió la idea de concretar el proyecto cultural en el emblemático parque, ello tras la sesión de Cabildo, donde reveló que en la Tesorería sampetrina hay hasta $500 millones de pesos sobrantes.



Ello aunado a que al tener una deuda municipal completamente liquidad, enfatizó que actualmente es el mejor momento para hacer este tipo de inversiones, mismas que si bien son costosas, esto no se compara al beneficio de la Ciudad.

“Cómo no criticaban los vecinos inconformes solo los Museos que se hacen con fuertes recursos, ¿y las gestiones hechas? Es que siempre dicen que no a lo que se propone, y no ven que va a ser un área verde de 22 hectáreas y que está muy bien evaluado el terreno hasta en $ 111 millones de dólares”, reiteró Fernández Garza.

... Y desconoce Mauricio proyecto de movilidad

El munícipe dijo desconocer el proyecto de movilidad sustentable para el río Santa Catarina que se pretende consultar a los sampetrinos el próximo 1 de julio, tras la aprobación de la Comisión Estatal Electoral (CEE).

Como se recordará el órgano electoral aprobó el pasado 26 de febrero la validez de la consulta pública que se realizará en San Pedro y Monterrey sobre el referido proyecto.

Dicha consulta será para evaluar si la ciudadanía aprueba o no que en el lecho del Río Santa Catarina de construyan ciclo pistas, canchas y puentes peatonales en un tramo que comprende las avenidas Constitución y Morones Prieto.

"Desconozco, por eso te digo que no te puedo opinar porque no sé cuál es el plan, desde dónde va o hasta dónde viene y qué incluye o qué no incluye. No lo conozco", dijo.

Cabe aclarar que la consulta pública aún tiene que pasar un último filtro ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) donde se evaluará la legalidad y trascendencia de la pregunta que se pretende realizar.

En caso de aprobar todos los requisitos se va a incluir una nueva boleta el día de las elecciones para que los ciudadanos, en este caso de San Pedro y Monterrey, voten a favor o en contra de la propuesta.

En otro orden de ideas, En sesión ordinaria, el cabildo del municipio de San Pedro, aprobó la expedición de un nuevo código de ética y conducta municipal.

Lo anterior al realizar el informe de la Comisión de Ética, Conducta y Buen Gobierno, donde se dio lectura al dictamen para su posterior aprobación.

En respuesta, el alcalde Mauricio Fernández Garza, señaló que todas las propuestas que se hagan en materia de transparencia, ética y comportamiento serán avaladas por el ayuntamiento.