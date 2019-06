Dimite secretario de gobierno de San Pedro

Por: Yaresi Ortega





El municipio de San Pedro presenta otra baja en su administración, situación que el alcalde Miguel Treviño, hizo saber a través de las redes sociales del municipio.

El edil señaló que fue este lunes cuando el licenciado Patricio Calles, quien asumía la secretaria general de gobierno le presentó su renuncia debido a que se dedicaría a proyectos de carácter personal.

Calles, se dijo agradecido de formar parte del proyecto durante estos siete meses en los que se mantuvo atento y cumpliendo con su cargo con acciones que beneficiaran a los ciudadanos.

"Acepte pensando que podría con las dos cosas, trabajar en el municipio y seguir con mi proyecto de crecimiento, sin embargo, en la medida que fue pasando el tiempo era imposible, la responsabilidad de un servidor público es altísima no se puede jugar con ello, no puede uno darle otra prioridad y la verdad es que hubo un momento donde se alinearon temas de mi proyecto personal particularmente y tuve que tomar una decisión.

"Me puede muchísimo dejó muchas cosas que he trabajo, grandes compañeros y amigos que hice, grandes ciudadanos que me tocó conocer y con las que hicimos cosas maravillosas que sé, se seguirán haciendo pero había que tomar una decisión", explicó Calles.

El ahora exfuncionario municipal, dijo estar seguro de que Mauricio Sada, hará un buen papel dadas las características que observó de su trabajo como regidor.

"A Mauricio lo conocí aquí como regidor, creo que su estilo auténtico, práctico, sencillo de trabajar, es su fortaleza y seguramente sumará en el proyecto del municipio y el alcalde, creo que le irá muy bien", dijo Calles.