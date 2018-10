Difieren opiniones sobre apertura de compuertas en la Presa La Boca

Ante la posibilidad de que las compuertas de la Presa Rodrigo Gómez "La Boca", sean abiertas, surgieron opiniones en contra y a favor

INFO7

Por: Estrella Gracia



Para los comerciantes de la zona esto vendría a beneficiarlos ya que señalaron que con el nivel que alcanzó con las recientes lluvias ya no hay suficiente espacio para que sea utilizado de estacionamiento y esto bajaría sus ventas.

"La gente nomas está pasando y no hay donde pararse, por ejemplo nosotros, yo trabajo aquí en el depósito, la gente ya no se para nomás pasa y pues no hay venta, ahí es donde perjudica pero pues no podemos tener todo a la vez, dijo un comerciante.

Sin embargo, los habitantes del municipio de Santiago se mostraron en contra pues perciben que la decisión de abrirlas o no es sólo para el beneficio del comercio.

"Muy bonita para todos los que vivimos por acá, ojalá que así le dejen y que no le saquen agua, pero desgraciadamente con tal de que vengan todos los de Monterrey a tomar cerveza entonces le sacan agua para que haya más estacionamiento".

"Es un atractivo que la presa esté así llena de agua, para los restaurantes es muy bonito ver este paisaje, pues es lo único que tenemos de diversión, entonces tampoco estoy de acuerdo en que le saquen agua". comentó un vecino de la zona.

Hasta este miércoles la presa La Boca tenía contaba con 33.8 millones de metros cúbicos, es decir, casi el 86 por ciento de su llenado.

Se informó que las compuertas se abrirán como medida de prevención y sólo si la capacidad llega a los 35 millones de metros cúbicos, de esta manera, el agua liberada desembocaría al Río San Juan y llegaría a la presa El Cuchillo.