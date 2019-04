Dicen usuarios que Metro regio no es el mejor del país; critican aumento

Luego de las afirmaciones del director de Metrorrey, pasajeros resaltan problemáticas del sistema como fallas en puertas, vagones detenidos y riñas

Por: David Torres



Usuarios del Metro regiomontano tronaron contra la afirmación de que es el mejor del país y también contra el virtual aumento de tarifa.

En la entrada de la Estación Cuauhtémoc expusieron lo que es el pan de cada día: saturación, fallas en vagones, baja velocidad e inseguridad.

"Está muy mal el servicio porque pasa muy tarde, llegamos muy tarde al trabajo", indicó Patricia Martínez.

"Las mañanas sí está muy complicadas, te tienes que salir un poquito antes y todo eso porque los vagones van a reventar y si vas a bajar te tienes que luchar entre toda la gente para poder bajar", añadió Cristina Correa.

"Faltan un poquito más de vagones, como dice, se comentaba un poquito eso, falta un poquito más de vagones para poder sustentar toda la demanda que hay porque hay mucho amontonadero", expresó Arturo Martínez.

El pasado lunes, ante diputados locales, el Director de Metrorrey, Manuel Benjamín González, hasta pidió estar orgullosos del sistema.

"Pueden checarlo con el Metro de la Ciudad de México y pueden checarlo con Metro de Guadalajara y el Metro que mejor trabaja y más eficiente es el de Monterrey", dijo el funcionario.

Por otro lado, este martes, se dio a conocer que el jueves de la otra semana se aprobará un nuevo acuerdo del Consejo del Transporte del Estado que contempla que el Viernes Santo el precio del Metro subirá de 4.50 a 5.50 y que tendrá un aumento de 10 centavos cada mes hasta llegar a 7.80 peso en el 2021.

"Se me hace no tanto justo porque hay un déficit de servicio como de Metro, como también de camiones y que sigan aumentando todo pues no se me hace padre", expresó Correa.

"No es una cosa que lo suban a 9 pesos, pero también la canasta básica está subiendo mucho, no la bajan", manifestó Martínez.

También está contemplado aumentar la tarifa en efectivo de camiones, pero el que es un hecho es el incremento al Metro.