Dicen pasajeros que toman varios camiones al día

Un sondeo arroja que los regiomontanos toman varios camiones al día por lo que ya pagan casi 100 pesos y un aumento los afectaría más

16/01/2019

Por: David Torres



Al hacerse de palabras Rocío Montalvo, el empresario transportista, Abelardo Martínez, afirmó que los usuarios de transporte sólo usan diariamente un camión por lo cual no utilizan la Tarjeta Feria y no porque los camiones no se las quieran aceptar.

La pregunta es ¿por qué el 78% de los usuarios prefiere pagar en efectivo?, cuestionó Montalvo el pasado lunes.

"Porque usa un camión, y esa es una mentira que hay que la gente usa dos y tres camiones, eso es mentiras y eso te lo con hechos", gritó Martínez.

Pero en las calles del Centro de Monterrey, los pasajeros afirmaron que no es así.

¿Cuántos camiones toma, generalmente?, se le preguntó a María Josefina.

"Dos de venida y dos de ida, más de uno, ya se cuenta el dinero que gasta uno", afirmó.

"Mi hija toma como cuatro, dos de ida y dos vuelta, para ir a su trabajo", indicó otra pasajera.

Muchos aceptaron no usan la tarjeta porque ya sale más cara que pagar en efectivo debido al desliz que se aprobó en el sexenio anterior.

"¿Gasto 50 pesos, ya alguna vuelta que vengamos, algún pago o algo, son 100 pesos y lo pago en efectivo", expresó Gerardo Ruiz.

Y al pagar varios camiones al día y no uno, como sostuvo el empresario transportista, los pasajeros afirmaron que a veces gastan hasta 100 pesos al día en este rubro.

"Yo soy de Ciénega de Flores y a nosotros el transporte de allá, nos cobran 15 pesos. Mi esposo es el que toma varias, son tres, tres camiones y échale cuentas de ida y venida casi son 100 pesos diarios", dijo Sara Ramírez.

"Yo tomo cuatro camiones diarios y el Bronco dijo que no iba a subir la tarifa y ahora la está subiendo, si el pueblo lo puso, el pueblo que lo quite", manifestó José Luis Reyes.

También se les preguntó si están de acuerdo en el aumento que insisten en aplicar los camioneros y la respuesta generalizada es que no.