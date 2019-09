Dicen "no" al aumento de tarifas camioneras

Diputados federales por Nuevo León se opusieron al aumento a las tarifas camioneras, luego de que los empresarios pidieran un alza del 23 por ciento, que implicaría que el costo del boleto suba a cerca de 15 pesos

Noticias de hoy - 16/09/2019

Por: Olivia Martínez





El legislador del PAN, Víctor Pérez, dio un rotundo no a la tarifa del transporte urbano en el Estado, debe esperar a que se apruebe la nueva Ley de Movilidad, que posiblemente pase a través del Congreso, trae muchas ventajas para los usuarios y eso va desde hacer una revisión calculada por gente experta y que no tenga intereses políticos, hasta tener energías limpias en el uso de los combustibles, además de que sería un Instituto que aprobaría las concesiones y serían, más que concesiones, contratos con los transportistas, alegó.

El diputado del PT, Santiago González, pidió aplicar la tecnología en el servicio.

"Lo que tiene que ocurrir aquí es digitalizar todo el sistema de transporte urbano, con la finalidad de que las tarifas no aumenten, si lo digitalizamos voy a poner un ejemplo: Tarjeta feria, si esa tarjeta se utiliza absolutamente en todas las rutas estaría beneficiando a los transportistas con un incremento del 30 por ciento, ¿qué hay qué hacer? Que todos se metan a la Tarjeta Feria, es decir; vamos a digitalizar el transporte, esa es la mejor solución, como no se ha hecho en cuatro o cinco años, que no les han dado aumento, y es inmerecido también, voy a decir por que: son empresarios, hay miles de familias, entonces tenemos que pensar en el equilibrio, en el balance", explicó.

El legislador de Morena, Edelmiro Santos, negó cualquier alza.

"Ellos dicen que son dos pesos los que van a aumentar, pero personas que trabajan con un salario mínimo y tienen que tomar mínimo cuatro transportes, dos de ida y dos de venida, los hijos del trabjador tienen que trasladarse a la escuela, entonces no es justo que aumente", dijo.



Y el diputado del PRI, Juan Francisco Espinosa, también se opuso.

"La gente en el bolsillo ahorita está desgastada, entonces si le ponemos otra carga con el aumento en el transporte, vamos a estar mal, yo creo que tenemos que ver como mejoramos el mismo",declaró.

Los representantes de Nuevo León advirtieron que por ahora el incremento no se justifica.