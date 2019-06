Dice Estado que ya arrancó reestructuración de rutas; anticipan fracaso

Legisladores locales indicaron que si no se toma en cuenta a los camioneros, el proceso no tendrá sentido; dudan que en seis meses vaya a estar listo

Sin detallar cuáles expertos ni el costo del proceso, el gobierno del Estado anunció que ya inició la reestructuración de todas las rutas urbanas lo cual quedará en seis meses.

Es decir, para diciembre cambiará el trazo de todas las rutas con la finalidad de que recorran menos kilómetros, capten más pasajeros, tengan más ingresos y no aumenten las tarifas.

Sin embargo, en el Congreso del Estado anticiparon que el proceso podría ser un fracaso debido a que los transportistas ya declararon que no los han tomado en cuenta.

"Si no están sentados todos en la mesa, si no hay consenso, va a ser otro intento fallido de varios que ya llevamos y no es justo para ninguna de las partes porque los usuarios son, los que al final del día, padecen más este tema", indicó la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Ivonne Bustos.

La diputada del PVEM pidió transparentar el proceso para saber quién lo está llevando a cabo.

"Nosotros nos enteramos al mismo tiempo que ustedes, que los empresarios, tampoco conocemos de qué se trata este proyecto ni sabemos por qué seis meses, ni qué implican esos seis meses", expresó.

Según expertos y activistas, la reestructuración de rutas es la salida a la crisis del transporte, pero siempre y cuando esté sustentado en estudios técnicos sobre necesidades y desplazamientos diarios de pasajeros.