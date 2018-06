Desmenuza UANL propuestas financieras de los presidenciables

De cara a las elecciones del próximo 1 de julio, los expertos en el tema financiero, Everardo Elizondo, Abel Hibert y Rodrigo Morales Elcoro discutieron las propuestas que en materia económica plantean los candidatos a la presidencia de la República

INFO7 - El análisis de las plataformas de los abanderados a la presidencia del país se hizo ante estudiantes, maestros e investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Campus Mederos.



Ahí, los especialistas expusieron los pros y los contras de los planes financieros de los abanderados.

Se habló de dar o no continuidad a las reformas estratégicas, qué pasará con el gasolinazo, si mejorará o no el salario mínimo, si conviene o no el asistencialismo, cuál será el rumbo de los tratados comerciales y la relación con el presidente estadounidense Donald Trump.

Por ejemplo, la idea del aumento al salario mínimo generó varios comentarios. El experimentado economista Everardo Elizondo, por muchos años ligado al Banco de México, habló de los riesgos que se corren.

La discusión en torno a las ideas de Andrés Manuel López Obrador fue recurrente.

El expresidente del Colegio de Economistas de Nuevo León, Abel Hibert, pidió analizar a detalle las ideas de los contendientes en la carrera presidencial.

Luego, tocó el turno al director del Centro de Estudios de Competencia de la Facultad Libre de Derecho, Rodrigo Morales Elcoro, quien aconsejó a los estudiantes informarse de qué es lo que representa cada abanderado.