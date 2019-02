Descarta Miguel Treviño que Jesús Gallo haya renunciado por presión o amenazas

Por: Rosy Tovar





Tras el anuncio de Felipe de, en el que renunció al cargo de la Secretaría de Seguridad Publica de, el alcalde del municipio,, expresó que las condiciones para éste se volvieron inviables.

"Hoy llegamos a una circunstancia en la que el liderazgo que se requería de su parte se volvió inviable por diferentes condiciones", expresó.

"Llega un momento en donde se presenta la situación en un nivel donde el propio Secretario valora que ya no está aportando lo que tendría que aportar, no por falta de capacidad liderazgo u honestidad sino que las circunstancias no se estaban dando", continuó el edil.

Descartó que hubiese amenazas directas o presión, reiterando que la decisión fue porque en el contexto era lo que convenía.

Agregó que será dentro de dos o tres semanas en los que se nombre a un nuevo titular de la dependencia, sin definir algún nombre que se postule para el cargo.

"Es un perfil claramente definido, tiene que ver con el liderazgo para comandar las operaciones de una corporación que exige dar día con día resultados y asegurando la presencia en todo el municipio y otra tiene que ver con la capacidad de llevar hacia adelante los de la transformación de fondo de la corporación", señaló.

"Afortunadamente ya estamos muy cerca de la decisión y en el periodo de la intervención, en las dos o tres semanas se dará a conocer quién será el Secretario", concluyó el edil.