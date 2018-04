Descarta estado emitir alerta de seguridad

Rodolfo jr García Gonzalez

Al considera que los diputados andan en campaña y por eso realizan críticas a la administración estatal, el gobernador interino Manuel González, descartó emitir una alerta de seguridad y ceder a la federación la responsabilidad de vigilar la entidad.

El mandatario señaló en entrevista que los legisladores locales deben ponerse a trabajar y no tratar de ganar votos con el tema de la seguridad.

"Nosotros respetamos las opiniones de los diputados, para mí la seguridad está siendo atendida de manera coordinada con un gran esfuerzo de todas las autoridades, si algún diputado por ahí anda queriéndose ganar votos pues allá él nosotros seguimos con un gran esfuerzo muy serio y muy profesional alrededor de la seguridad.

"Estamos muy Unidos el ejército las fuerzas federales las fuerzas estatales el fiscal general todos los policías municipales en ese mismo intención", puntualizó.

Ante el recrudecimiento de hechos violentos en la entidad, principalmente en lugares públicos, como ejecuciones en restaurantes y fondas, los diputados locales exigieron el miércoles al gobernador Manuel González Flores que lance una alerta de seguridad en toda la entidad para que los habitantes estén enterados de los constantes hechos delictivos que están ocurriendo y puedan protegerse.

Cuestionado sobre este punto, González respondió "nosotros no pensamos en eso, sí el diputado, el que sea que no sé quién es, anda buscando voto, pues que si ya es el momento de andar cazando votos, nosotros no nos vamos a meter en la contienda electoral.

Y agregó, "yo podría decir de ellos muchas cosas pero no lo voy a decir ojalá y se pusieron a trabajar".