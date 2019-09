Descalifican plan de Morena para implantar el terrorismo fiscal

El experto en temas fiscales, Ernesto Cerda Serna, quien ha sido síndico del contribuyente, descalificó la propuesta

Noticias de hoy - 30/09/2019 09:22 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados está en el ojo del huracán... y es que violando garantías intenta conceder el poder absoluto al Estado Mexicano sobre los particulares para confiscarles bienes sin juicio previo y para procesar por delincuencia organizada a quienes tengan adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (el SAT).

La sola intentona ha sido considerada como violatoria del derecho.

El experto en temas fiscales, Ernesto Cerda Serna, quien ha sido síndico del contribuyente, descalificó la propuesta.

Nos parece totalmente improcedente y consideramos que debe modificarse... es un contrasentido, esperamos que entren en racionalidad los diputados, para que entiendan que no es el camino correcto, no es con terrorismo, no es con manejo de estas medidas punitivas como vas a lograr más contribución

Los legisladores de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pretenden aprobar las reformas antes de que concluya octubre, pero el fiscalista previó que esa intentona no pasará, ya que todo sería obra de asesores inexpertos.

Es muy grave porque se están yendo a los extremos, aseveró.

Puede interesarte...

Hasta ahora, la propuesta de Morena sólo ha tenido voces en contra.