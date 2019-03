Desbordan oficinas de Gas Natural por cobros excesivos

Filas de más de cien personas son las que se registran esta mañana en la sucursal Eloy Cavazos y la calle Manantial del municipio de Guadalupe

Por: David Torres



Los reclamos por altos cobros que realiza la empresa Gas Natural continuaron esta mañana, ahora en la sucursal Eloy Cavazos, del municipio de Guadalupe, donde se registran filas de más de cien personas.

A pesar de que el horario de apertura es a las 8:30 de la mañana, desde las 5:40 horas empezaron a arribar clientes a la sucursal de Eloy Cavazos y Manantial, colonia Campestre La Silla, de ese municipio.

"Mi recibo aumentó mucho y no me hicieron bien la lectura porque lo que me tomaron supuestamente el 13 de febrero es más alto que lo que llevo hasta ahora y eso no puede ser posible", indicó.

La mayor parte de los casos correspondía a reclamaciones por cobros superiores al 100% y hasta cortes del suministro sin sé se haya vencido el recibo.

En algunos casos, los empleados aplicaron reducciones, pero en la mayoría no.

