Derrumbe en Cumbres del Sol deja al menos 3 muertos

La construcción de una plaza comercial en zona poniente de Monterrey provocó la movilización de cuerpos de rescate, confirman la muerte de 3 personas y ocho desaparecidos

INFO7

Por: Estrella Gracia



Al menos 3 personas sin vida y otras 8 presuntamente quedaron atrapadas tras registrarse un derrumbe en una construcción en la colonia Cumbres de Sol, en los límites de Monterrey y García.

Trabajadores que lograron salir aseguran que estaban realizando sus labores cuando escucharon un fuerte estruendo y posteriormente los cubrió una nube de polvo.

Explican que en el lugar se construía una plaza comercial, por lo que entre 20 y 25 personas se encontraban en el sitio realizando trabajos de albañilería.

"Acababa de salir del sótano cuando empezó a sentirse el movimiento y traté de salvarme pegándome a una barda, ahí me refugió; luego vino una polvareda y ya no vi nada, y dije, ya estoy muerto, pero no, me salvé, dicen que cuando no te toca, no te toca y aquí estoy", señaló uno de los trabajadores que logró salir del sitio.

Al sitio arribaron ambulancias de la Cruz Roja y partieron con algunos heridos; sin embargo, aún no se tiene un reporte oficial.