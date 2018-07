Denuncian vado peligroso en colonia Flores Magón

El vado que se inundó en la colonia Flores Magón, en Escobedo, donde un taxista y su pasajero fueron arrastrados por una creciente ya se había reportado como punto de riesgo, pero autoridades no hacen nada por resolver el problema de inundación

10/07/2018

Ernesto Ochoa

Por:

INFO7 - Un punto en la colonia Ricardo Flores Magón, en Escobedo, se ha convertido en un sitio de riesgo cada vez que llueve para conductores y peatones.

El domingo, 8 de julio, la vía Monterrey -Torreón y Las Torres, quedó bajo el agua.

Un taxi cayó a un arroyo por la fuerza de la corriente.

El conductor identificado como Gustavo Chávez Zárate, de 41 años, y su pasajero pudieron salir antes de que la unidad cayera al arroyo.

Cientos de personas tienen que pasar por este vado a pie o en coche hacia las colonias Ricardo Flores Magón, Jardines de Escobedo, y Guadalupe Victoria.

El área carece de plumas preventivas para alertar a los conductores del riesgo, ya que por las noches tampoco existe iluminación según denunciaron vecinos.

Algunos conductores de los que han sido arrastrados por la corriente vivieron para contarlo.

"Yo no me percate porque no hay ni luces ni nada, entre traía un tsuru".

"Me llevó la corriente y me arrastró hasta el fondo y a otras personas también ya las había llevado fueron los que me rescataron".

"Yo no sé nadar yo me pesque de un árbol", recordó el conductor.

"Aquí es un riesgo cada vez que llueve se inunda".

Pero pidieron a las autoridades actuar para prevenir desgracias humanas.