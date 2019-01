Denuncian que en Cadereyta también hay huachicoleo; militares asumen vigilancia

En la Refinería de Cadereyta se observó grupos de soldados a cargo de la seguridad tal como la anunció la Federación

INFO7

Por: David Torres



De los 900 militares y marinos que el gobierno federal destinó para custodiar las refinerías del país, 65 están asignados a la de Cadereyta los cuales, este martes a primera hora, fueron observados realizando recorridos a bordo de varios vehículos.

En una de las puertas principales también se constató que dos elementos vigilan el ingreso y salida de pipas y camiones.

En un recorrido realizado por INFO7 en el lugar, extrabajadores afirmaron que el robo de combustible también era una realidad en la refinería de Cadereyta.

"Muchos trabajadores están involucrados en el manejo del robo de combustibles, también el sindicato sabe quiénes son y no han hecho nada al respecto, a mí me corrieron de ventas, yo trabajé ocho años en ventas y me corrieron porque no me presenté para la corrupción sindical ni la corrupción del robo de combustible", reveló el extrabajador, Carlos López Hiralda.

El vocero de un grupo de sindicalizados disidentes llamados "Transitorios en Lucha", afirmó que él y otros 50 compañeros fueron despedidos hace dos meses por denunciar corrupción sindical y huachicoleo.

López afirmó que trabajó 35 años en Pemex de los que 25 estuvo en la Refinería de Cadereyta.

"Es correcto lo que está haciendo López Obrador porque está poniéndole un hasta aquí al robo de hidrocarburos, era un saqueo nacional el que teníamos, hecho por los mismos trabajadores petroleros que están metidos gente de administrativo, gente operativo, gente de planta, ya hace como más de 15, 20 años", indicó.

Otro trabajador de nombre Francisco Villa expuso que también existe corrupción en los sindicatos que prestan servicio a Pemex.

"Hay corrupción, yo te doy una lana y me traigo mi gente de confianza, pero no es así, ¿dónde queda el local?", expresó Villa.

El gobierno federal ha informado que antes de la cruzada anti huachicoleo, en el país se robaban mil 100 pipas de gasolina diarias, pero no ha dicho si eso también sucedía en Nuevo León como afirmó el extrabajador.