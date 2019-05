Denuncian más casos de acoso escolar en secundaria de Escobedo

Los casos de acoso escolar en la Secundaria técnica 62 Mariano Azuela, en el municipio de Escobedo, han sido recurrentes

Por: Ernesto Ochoa

Alán, de 14 años, trató de evitar que una compañera de clases, fuera víctima de acoso escolar y estas fueron las consecuencias que tuvo que pagar.

Pero, los casos de violencia escolar en la secundaria técnica 62 Mariano Azuela, en el municipio de Escobedo, han sido recurrentes.

A ella le llamaremos Paola, de 15 años, estudia en la misma secundaria. Su estancia en este plantel educativo ha sido una pesadilla.

Desde agresiones físicas y psicológicas hasta el consumo de drogas.

En enero de 2017, recibió los primeros avisos a través de redes sociales donde la amenazaban. Y afuera de la escuela sus propias compañeras cumplieron las amenazas y la golpearon.

Una lesión en el cuello y golpes en el rostro fueron el resultado de un episodio aterrador que apenas iniciaba.

"Me molestaban mucho en el salón, me amedrentaban de cómo me ponía el uniforme o como me peinaba".

"Me sentía muy mal porque todos se burlaban de mí".

"Ya me habían amenazado muchas veces y luego me empezaron a golpear", informó la joven.

Ante la apatía de la trabajadora social y de la propia directora de la secundaria María Angélica Gonzalez Llamas, los acosos continuaron sin encontrar un eco de justicia.

La alumna se aisló, cambió su comportamiento, entró en depresión por las constantes burlas, cayó en las drogas y trató de quitarse la vida.

"Yo me intente suicidar tres veces, hay mucho bullying, deben cambiar a la directora porque ella no hizo nada en mí caso, y han habido más".

"Y a pesar de que los alumnos se drogan adentro de los salones y frente a los maestros, no hacen nada", denunció la alumna.

Aunque el padre de la menor puso las denuncias correspondientes, estas no prosperaron y decidió cambiar a su hija al turno vespertino de la misma secundaria.

El papá de la estudiante pidió a las autoridades investigar estos casos y que los padres de familia deben estar alerta con las primeras señales.

Paola se ha logrado rehabilitar con ayuda de especialistas y su familia, pero hace un llamado a las autoridades de Educación para evitar los hostigamientos y maltrato escolares que puedan concluir en una desgracia.

En Nuevo León ya se han registrado deceso de alumnos a causa del acoso escolar, un fenómeno silencioso que se oculta en las entrañas de las aulas.

